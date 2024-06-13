Терапевт Усов пояснил важность соблюдения сроков годности у глазных капель

Срок годности у многих глазных капель достаточно короткий, нередко пациент даже не успевает до конца использовать препарат и всю упаковку приходится выбрасывать. Врач-терапевт Константин Усов рассказал, с чем это связано. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, это не является маркетинговой уловкой, поскольку при вскрытии флакона нарушается стерильность, а при наличии в препарате какого-либо антибиотика в открытом флаконе он начинает разрушаться.

Врач добавил, что, таким образом, не следует оставлять капли про запас, если срок их годности вышел, потому что даже при правильном хранении они не принесут никакой пользы.