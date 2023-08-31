Терапевт Видяскин назвал причины тяжелого перенесения ветрянки взрослыми

По словам врача-терапевта Игоря Видяскина, взрослые люди переносят ветряную оспу тяжелее детей в связи с особенностями формирования иммунитета. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что у детей защитная система организма еще не сформировалась, из-за чего ребенок чаще болеет.

По мнению медика, если у детей кожные высыпания исчезают в среднем за неделю, то у взрослых – за две.

Он отметил, что более длительный период ветрянки связан с более активной работой иммунитета взрослого и более интенсивной борьбой с вирусом, что проявляется в ярче выраженной реакции организма.

Врач пояснил, что у взрослых после перенесенной ветрянки имеется риск развития серьезных осложнений.