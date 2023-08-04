Терапевт Винарская назвала заболевания при носовых кровотечениях

По словам врача-терапевта Натальи Винарской, кровотечения из носа могут быть в силу разных причин, включая наличие определенных заболеваний вроде гепатита и цирроза печени. Об этом сообщают « Известия ».

Она отметила, что также на носовые кровотечения оказывают влияние гемофилия и тромбоцитопения.

По мнению медика, носовые кровотечения могут появиться из-за гипертонии.

Она подчеркнула, что также влияние на расширение сосудов оказывает высокая температура воздуха, которая, помимо этого, приводит к обезвоженности и снижению свертываемости крови, что увеличивает риск носовых кровотечений.

Винарская добавила, что, если в течение 15 минут остановки кровотечения не произошло, следует обратиться за медицинской помощью в срочном порядке.