Терапевт Водовозов объяснил принцип действия побочного эффекта отдельных лекарств

По словам врача-терапевта Алексея Водовозова, на активном летнем солнце отдельные препараты могут вызывать реакцию, напоминающую аллергическую. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что у некоторых людей реакция на солнечные лучи может проявляться в виде волдырей или зудящей сыпи.

Медик подчеркнул, что такая реакция может быть связана с приемом нового лекарства, у которого не исключено побочное действие в виде повышения чувствительности организма к УФ-излучению.

По его мнению, такой эффект характерен для достаточно популярных препаратов. К ним относятся отдельные противовоспалительные средства, оральные контрацептивы, антибиотики.