Терапевт Водовозов объяснил принцип действия побочного эффекта отдельных лекарств
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По словам врача-терапевта Алексея Водовозова, на активном летнем солнце отдельные препараты могут вызывать реакцию, напоминающую аллергическую. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что у некоторых людей реакция на солнечные лучи может проявляться в виде волдырей или зудящей сыпи.
Медик подчеркнул, что такая реакция может быть связана с приемом нового лекарства, у которого не исключено побочное действие в виде повышения чувствительности организма к УФ-излучению.
По его мнению, такой эффект характерен для достаточно популярных препаратов. К ним относятся отдельные противовоспалительные средства, оральные контрацептивы, антибиотики.