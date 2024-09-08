Терапевт Волкова рассказала, кому нельзя есть помидоры

Помидоры принято считать очень полезными овощами. Однако злоупотреблять ими не стоит. Дело в том, что даже у помидоров имеются противопоказания, сообщила в интервью РИА Новости врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.

Так, помидоры не стоит употреблять людям с определенными заболеваниями.

Томаты способны задерживать мочевую кислоту. Вот почему их категорически нельзя есть людям, страдающим подагрой, так как это заболевание как раз вызвано излишками этого вещества в организме.

Также не стоит есть томаты людям с острой стадией гастрита и с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Дело в том, что помидоры могут усилить боли. В томатах содержатся лимонная и яблочная кислоты, которые вызывают изжогу и боль в желудке.

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