Доцент Быстров рассказал об опасности пельменей

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с «Газетой.ру» рассказал про вред пельменей, а также ответил, можно ли их включать в рацион школьников.

Специалист отметил, что сами по себе пельмени, которые периодически дают в меню, не вредны. В них есть белок и углеводы, немного животного жира и насыщенного бульона. Однако важно, чтобы продукт был изготовлен качественно, а также не фигурировал в рационе слишком часто. По словам Быстрова, регулярное употребление пельменей ведет к проблемам с ЖКТ и набору лишнего веса у детей и взрослых.

«Для составления оптимального рациона для детей рекомендуется всегда консультироваться с врачом или диетологом», — резюмировал Быстров.

Примерная норма употребления пельменей, безопасная для фигуры и пищеварения, — один-два раза в неделю. В рационе каждого человека должны быть овощи и фрукты, злаки, источники белка. Пельмени могут быть в меню школьника, но не на постоянной основе. Растущему организму требуется больше разнообразия.

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