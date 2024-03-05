Терапевт Заплавнова назвала смертельно опасные последствия излишнего употребления сливочного масла

По словам врача-терапевта Кристины Заплавновой, излишнее употребление сливочного масла способно вызывать развитие потенциально смертельных осложнений и заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что суточная норма этого продукта составляет 5-10 г.

По мнению медика, сливочное масло является весьма калорийным продуктом и имеет в своем составе большой объем насыщенных жиров, которые перегружают пищеварительный тракт.

Она добавила, что оно противопоказано пациентам с лишним весом, повышенным уровнем холестерина в крови, а также с заболеваниями печени и желчного пузыря.