Терапевт Жито перечислил эффективные методы перестать икать

По словам врача-терапевта Алексея Жито, перестать икать можно при легком надавливании указательными пальцами на прикрытые веками глазные яблоки. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что также избавиться от икоты поможет стакан холодной воды, поскольку за счет перераспределения нервных импульсов состояние прекратится.

По мнению врача, кроме того, может помочь полоскание ротоглотки теплой или холодной водой, так как в этом случае произойдет переключение нервного импульса.

Он уточнил, что икота – это не физиологическое явление при условии обратного тока воздуха и его перераспределения.