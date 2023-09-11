Терапевт Жито рассказал, почему важно уже сейчас делать прививки от гриппа

По словам врача-терапевта Алексея Жито, говорить на данный момент о вспышке гриппа преждевременно, поскольку, как правило, пика заболеваемость этим вирусом достигает обычно только к декабрю. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что уже сегодня важно вакцинироваться, употреблять витамины и больше отдыхать.

По мнению медика, циркулирующие в настоящее время штаммы относятся к средним по уровню опасности, тем не менее он может приобрести необычные черты и стать более опасным.