Терапевт Жито рассказал, почему важно уже сейчас делать прививки от гриппа
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По словам врача-терапевта Алексея Жито, говорить на данный момент о вспышке гриппа преждевременно, поскольку, как правило, пика заболеваемость этим вирусом достигает обычно только к декабрю. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что уже сегодня важно вакцинироваться, употреблять витамины и больше отдыхать.
По мнению медика, циркулирующие в настоящее время штаммы относятся к средним по уровню опасности, тем не менее он может приобрести необычные черты и стать более опасным.