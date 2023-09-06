Терапевт Звонарева объяснила опасность бабьего лета

Наступившая осень сопровождается солнечными теплыми днями, которые известны как бабье лето. Однако ночью температура может резко уменьшаться, и эти перепады часто сказываются на самочувствии людей. Врач-терапевт Виктория Звонарева рассказала, как предотвратить плохое самочувствие и кому следует пристальнее следить за своим здоровьем в данный период. Об этом сообщают « Известия ».

По ее словам, с большим вниманием в бабье лето нужно относиться к своему здоровью людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медик добавила, что в этот период возрастает риск простудных заболеваний.