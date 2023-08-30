Терапевт Звонков прокомментировал вероятность новой волны коронавируса
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По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, новые штаммы ковида хоть и становятся менее патогенными, тем не менее не следует пренебрегать элементарными санитарными мерами предосторожности и вакцинироваться. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что, несмотря на официальное завершение пандемии, данный вирус останется в мире навсегда в виде сезонной инфекции.
По мнению медика, осенью можно ожидать роста заболеваемости и соблюдать элементарные меры предосторожности.