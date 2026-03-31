Терпеть нельзя: врач предупредила об опасности боли в правом боку живота

Боль в правой нижней части живота — это тот случай, когда народная мудрость «авось само пройдет» может сыграть злую шутку. Разобраться, где заканчивается легкое недомогание и начинается угроза жизни, самостоятельно практически невозможно, а промедление в ряде ситуаций напрямую ведет к тяжелым осложнениям. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Татьяна Терехова в интервью « Вечерней Москве » объяснила, какие именно механизмы могут запускать эту боль и почему ее нельзя оставлять без внимания.

По ее словам, спектр заболеваний, способных отозваться болью в правой подвздошной области, на удивление широк, и затрагивает он совершенно разные системы организма. Первое, что приходит на ум, — острый аппендицит. Его классическая картина выглядит так: боль начинается где-то в верхней части живота или околопупочной зоне, и лишь спустя несколько часов «спускается» в правый нижний угол, становясь постоянной, тупой или ноющей. Характерный признак — нарастающий характер дискомфорта, который часто усиливается ночью и сопровождается температурой, тошнотой и даже однократной рвотой. Но не менее коварна и мочекаменная болезнь: когда камень трогается с места и начинает движение по мочеточнику, интенсивность боли может быть настолько высокой, что обычные обезболивающие оказываются бессильны, а к страданиям добавляются тошнота и рвота.

Медик добавила, что у женщин причина может крыться в воспалительных процессах малого таза, например, в сальпингоофорите — воспалении яичников и маточных труб. В этом случае к боли присоединяются вздутие и характерное повышение температуры. Не стоит сбрасывать со счетов и кишечник: терминальный илеит, то есть воспаление подвздошной кишки, который встречается как при острых бактериальных инфекциях, так и при хроническом аутоиммунном заболевании — болезни Крона. А в ряде случаев, особенно если у человека в анамнезе есть язвенная болезнь, причиной внезапной острой боли может стать прободение язвы двенадцатиперстной кишки — состояние, при котором содержимое кишечника попадает в брюшную полость, требуя экстренной хирургической помощи. Интересно, что иногда источник проблемы находится вовсе не во внутренних органах: поражение тазобедренного сустава, связок или крестцово-подвздошного сочленения дает ноющую боль, которая усиливается при движении, и здесь уже нужен совсем другой специалист.

Главный вывод, который делает Татьяна Терехова, предельно прост и одновременно жизненно важен: боль в животе — это всегда сигнал организма о неблагополучии, и пытаться интерпретировать его самостоятельно, полагаясь на советы из интернета или проверенные годами таблетки, опасно. Даже если дискомфорт кажется терпимым, он может быть первым проявлением серьезного заболевания, которое без своевременной диагностики и правильного лечения приведет к ухудшению. Поэтому ключевое правило здесь одно: при любой выраженной или тем более нарастающей боли в правой нижней части живота не стоит гадать на кофейной гуще, откладывая визит к врачу. Своевременное обследование и точный диагноз в этой ситуации — единственный способ избежать тяжелых последствий и сохранить здоровье.

