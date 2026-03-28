Гастроэнтеролог бьет тревогу: популярное блюдо на столе россиян провоцирует обострения

Врач-гастроэнтеролог Максим Лисовский в интервью профильному изданию перечислил заболевания, при которых традиционные блюда из теста и мяса противопоказаны. По его словам, в первую очередь речь идет о пельменях и хинкали, пишет Лента.ру.

Специалист пояснил, что такая еда абсолютно запрещена пациентам с острым панкреатитом, а также тем, у кого наблюдается обострение хронической формы этого недуга. Он объяснил это тем, что сочетание жирного мяса с плотным тестом заставляет поджелудочную железу вырабатывать большое количество ферментов. При наличии воспаления это чревато сильными болями, тошнотой и выраженным вздутием живота.

Кроме того, медик призвал отказаться от этих блюд людей, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в период обострения. Как отметил врач, наваристый бульон и жесткое тесто могут дополнительно раздражать поврежденную слизистую и усиливать болевые ощущения.

Также с осторожностью к пельменям и хинкали стоит относиться пациентам с дискинезией желчевыводящих путей. Гастроэнтеролог предупредил, что жирный мясной бульон провоцирует резкое сокращение желчного пузыря или его протоков. Это, в свою очередь, способно вызвать горечь во рту, чувство тяжести в правом подреберье и расстройство стула.