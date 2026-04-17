Комик Сабуров, которому запретили въезд в РФ, решил перевести свой стендап в Дубае на два языка

Известный казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров в этот раз решил пойти на необычный эксперимент, который может кардинально расширить его аудиторию и вывести его карьеру на новый уровень.

Как пишет Super.ru, предстоящий концерт Сабурова в Дубае, запланированный на 7 мая в знаменитой Dubai Opera, будет переведен на два иностранных языка — арабский и хинди.

Примечательно, что само решение об адаптации шоу было продиктовано отнюдь не творческими амбициями, а вполне прагматичными причинами. Организаторы, по данным источников, серьезно сомневались в целесообразности проведения концерта из-за заметного снижения потока туристов из России, и чтобы не отменять мероприятие, было принято решение сделать его максимально доступным для международной аудитории.

Стоит напомнить, что предыдущий концерт Сабурова в Дубае состоялся еще до того, как ему был запрещен въезд в Россию на 50 лет. Комик, как это часто бывает, позволял себе довольно резкие шутки, а также просил зрителей не снимать происходящее на камеру.

