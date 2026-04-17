В Можайском округе наполовину завершили капремонт школы «Созвездие Вента»

В деревне Мокрое Можайского округа продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента», стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 50 человек. Они ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных систем.

Здание построили 1969 году, в нем обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.