Невинная привычка или хронический недуг: традиционные посиделки с друзьями по пятницам захотели запретить

Переход от обычного «бытового пьянства» к хроническому заболеванию часто происходит незаметно для самого человека. Ведущий психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Калининградской области Игорь Ли объяснил, какие привычки являются первыми сигналами тревоги, пишет Царьград .

От пятничных традиций к зависимости

Специалист отметил, что привычка употреблять спиртное по определенным дням, например, по пятницам или раз в месяц, в медицине классифицируется как эпизодическое употребление. Несмотря на кажущуюся безобидность, такая регулярность закладывает фундамент для развития полноценной зависимости. Врач подчеркнул, что грань между отдыхом и болезнью начинает стираться в тот момент, когда алкоголь становится обязательным атрибутом свободного времени.

Главный маркер опасности

Ключевым признаком перехода на стадию болезни нарколог назвал появление похмельного синдрома, который мешает повседневной деятельности. Если после употребления спиртного человек наутро чувствует себя настолько плохо, что не может полноценно выполнять рабочие обязанности, это является серьезным поводом для беспокойства. Пока человек сохраняет работоспособность и не испытывает острой тяги опохмелиться, ситуацию еще можно удерживать в рамках бытового употребления, однако похмелье — это уже «красная черта».

Мифы о легком алкоголе и скрытые стадии

Игорь Ли особо выделил опасность регулярного употребления пива. Несмотря на низкое содержание спирта, этот напиток активно влияет на гормональную систему и быстро формирует привыкание. Коварство заболевания заключается в его длительности: вторая стадия алкоголизма может затянуться на 6–12 лет. На этом этапе многие пациенты еще не осознают тяжесть проблемы, хотя в организме уже происходят необратимые изменения, ведущие к деградации личности.