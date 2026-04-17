Министерство ЖКХ Московской области проведет прямую линию с жителями региона

23 апреля 2026 года в 10:00 состоится онлайн‑конференция Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Московской области. В прямом эфире на вопросы жителей ответит заместитель министра ЖКХ Подмосковья Сергей Ничипорюк.

Мероприятие даст возможность обсудить актуальные темы сферы ЖКХ и получить компетентные разъяснения от представителя профильного ведомства. Участники смогут узнать, как современные технологии трансформируют отрасль и помогают эффективнее управлять домами и инженерными сетями.

В фокусе внимания окажутся важные для жителей вопросы: совершенствование системы начислений за услуги водоснабжения, внедрение электронного документооборота в сфере ЖКХ, а также польза электронных приборов учета и то, как они помогают экономить ресурсы и средства.

Особое внимание будет уделено передовым практикам, которые уже реализуются в Подмосковье: гостям эфира расскажут о конкретных примерах успешной модернизации ЖКХ в регионе и о том, какую роль в этом играет искусственный интеллект. Кроме того, участники смогут получить четкие инструкции, например, куда обращаться при возникновении проблем с водоснабжением или водоотведением.

Прямая линия — это шанс не только задать свои вопросы, но и лучше понять, как развивается сфера ЖКХ в Московской области, какие инновации внедряются и как новые решения влияют на качество предоставляемых услуг.

Задать вопросы можно заранее по ссылке. Прием вопросов завершится за 24 часа до начала эфира. Подключиться к онлайн‑конференции можно по адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в течение этого года.