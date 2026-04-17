Отпуск по цене квартиры: где в России отдыхают люди, способные потратить 20 миллионов рублей

В России сформировался закрытый рынок элитного внутреннего туризма, где стоимость недельного отдыха сопоставима с ценой квартиры. Состоятельные путешественники все чаще выбирают труднодоступные природные локации Сибири и Дальнего Востока, предпочитая уникальный опыт традиционному комфорту зарубежных курортов. Об этом сообщили РИА Новости в агентстве премиальных путешествий PrimeTours (член Российского союза туриндустрии).

География роскоши и «места силы»

Лидерами в списке самых дорогих направлений стали Камчатка и плато Путорана. По данным агентства PrimeTours, эти регионы привлекают аудиторию сочетанием первозданной природы и эксклюзивного сервиса. Также в топ премиальных локаций вошли Алтай, Байкал, Сахалин, Курильские острова и Хабаровский край. Туристы ищут здесь не просто отдых, а глубокое погружение в формат велнес, посещение «мест силы», а также участие в уникальных экспедициях, элитной охоте и рыбалке.

Ценообразование и вертолетные туры

Стоимость премиального вояжа может поразить неподготовленного обывателя. Тур на Камчатку на одну неделю стартует от 4 миллионов рублей. Путешествие на легендарное плато Путорана обойдется минимум в 500 тысяч рублей на одного человека. Для групп из 7–10 участников ценник взлетает до 15–20 миллионов рублей. Высокая стоимость обусловлена сложной логистикой: в программы включены перелеты на частных вертолетах, аренда экспедиционных яхт и привлечение высококвалифицированного персонала для обслуживания на высшем уровне.

Портрет премиального туриста

Современные VIP-клиенты — это активные путешественники, которые совершают от 5 до 10 поездок в год. Средняя продолжительность одного элитного тура составляет от 5 до 7 дней. Несмотря на заоблачные цены, спрос на экзотические российские направления продолжает расти, так как для этой аудитории ключевую роль играет конфиденциальность, безопасность и возможность увидеть места, недоступные массовому туристу.