Монахини отказались от паспортов: из-за чего разгорелся скандал вокруг Трифоновского храма в Удмуртии

Суть спора и место хранения святынь

Балезинский районный суд Удмуртии приступил к разбирательству по иску Русской православной церкви к незарегистрированному религиозному объединению «Женский покровский монастырь» в селе Каменное Заделье. Информацию предоставила объединенная пресс‑служба судов республики.

В настоящий момент более 100 древних икон, среди которых встречаются образы, созданные в XIX веке, находятся в Иконописной мастерской Ижевской епархии. Судебные приставы изъяли эти предметы 23 марта в качестве обеспечительной меры. Представители РПЦ ранее указывали, что ответчик хранил святыни в непригодных условиях — в подсобном помещении.

Позиция церкви и проблемы храма

Церковь заявляет о своих правах собственника на религиозный комплекс в селе Каменное Заделье. В этот комплекс входит здание Трифоновского храма, построенного в 1913 году. Там сейчас завершаются реконструкционные работы. В РПЦ подчеркивают, что без икон и остального имущества храм практически не может функционировать, а это напрямую препятствует проведению религиозных обрядов.

Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц администрацию Балезинского района и региональное министерство культуры. Разбирательство перенесено на 9 июня, поскольку сторонам требуется представить дополнительные доказательства.

Многолетний конфликт и детали противостояния

Изъятые иконы выступают одним из ключевых предметов давнего спора между женской обителью и официальной церковью. Противостояние с проживающими там насельницами длится уже несколько десятилетий. Руководит движением женщина, которую называют игуменией Даниилой (Машкова). В 2022 году Епархиальный суд принял решение отлучить насельниц от Святого Причастия до того момента, пока они не принесут покаяние. Раньше иконы находились непосредственно в Трифоновском храме. Помещение запасника с образами опечатали еще в октябре 2021 года.

В РПЦ утверждают, что монахини отказываются получать паспорта, объясняя это присутствием в документах «числа дьявола». Кроме того, церковь обвиняет их в незаконном удержании икон и захоронении тел умерших без соответствующих разрешений. Сами затворницы, в свою очередь, заявляют, что представители Церкви ввозили на их территорию незнакомых мужчин, которые проходили лечение у нарколога. По словам насельниц, эти люди спиливали замки и врывались в монашеские дома. В настоящее время также продолжаются юридические тяжбы по поводу земельного участка площадью 6 гектаров.