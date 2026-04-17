Кошмар туриста в Абхазии: плату за воздух и кофе ввели в абхазском кафе для туристов

Российские отдыхающие жалуются на непривычные правила в абхазских заведениях. Гостей заставляют платить за вход, а также устанавливают высокий минимальный счет, из-за чего даже чашка кофе бьет по бюджету. Некоторые путешественники уже присматриваются к Уралу, пишет monavista.

Платный вход и кофе под угрозой

Российские туристы, выбирающие Абхазию для отпуска, стали все чаще выражать недовольство работой местных точек общепита. Как сообщает «Новосвят», люди жалуются на плату за посещение некоторых исторических кафе. Сумма иногда доходит до 1000 рублей. При этом дорога к таким заведениям нередко пролегает через чужие ресторанные территории, что создает дополнительный дискомфорт.

Депозиты бьют по карману

Особое раздражение у гостей вызывает система обязательных депозитов. В ряде заведений действует минимальный чек в 1500 рублей. В такой ситуации заказывать только кофе становится экономически неоправданно. Путешественники отмечают, что сервис требует серьезных улучшений, тем более что турпоток в Абхазию уже обогнал показатели Турции.

Урал становится альтернативой

Часть россиян, по имеющимся данным, начинает рассматривать другие направления для отдыха. Например, растет интерес к Уралу. Этот регион привлекает природными красотами и гораздо более прозрачной системой обслуживания. Там нет фиксированных навязываемых сумм в счетах, что делает отдых психологически комфортнее.