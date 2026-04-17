Жителям Московской области рассказали, как записаться в ветеринарную клинику через телефон

Владельцы домашних животных в Подмосковье могут легко записаться на прием к ветеринару, не выходя из дома, — достаточно воспользоваться мобильным приложением «Добродел». Об этом напомнили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы записаться в ветеринарную клинику, нужно открыть приложение «Добродел» и на главной странице найти раздел «Домашние животные», после чего выбрать опцию «Запись к ветеринару». Далее система предложит выбрать подходящую ветклинику — это можно сделать удобным способом: либо найти учреждение на интерактивной карте, либо выбрать из предложенного списка.

После выбора клиники нужно указать специализацию врача и подобрать конкретного ветеринара из доступного перечня специалистов. Затем остается только выбрать удобные дату и время визита и отправить заявку. В назначенный день достаточно просто прийти в клинику — предварительная запись уже подтверждена через приложение.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.