Тайны «стройки века»: бывший строитель рассказал, что осталось за кадром космодрома Восточный

Александр Мордовец, бывший начальник строительства космодрома Восточный, в интервью Argumenti.ru рассказал о том, что обычно остается за кадром торжественных пусков. Для него и его коллег «стройка века» начиналась не с ракеты, а с простого колышка, вбитого в промерзшую амурскую землю. И эта земля не собиралась никого жалеть.

По его словам, перепады температур под 80 градусов — от минус 45 зимой до плюс 35 летом, вечная мерзлота, мари и водонасыщенные грунты. А в 2013 году ко всему прочему добавилось мощнейшее наводнение. Котлован глубиной 36 метров оказался под угрозой затопления штатная система не справлялась. Чтобы не потерять уже сделанное, строители пошли на дерзкое решение: пробурили в плите шпуры и закачали туда специальные смеси, инъектируя бетон для сохранения несущей способности. Плиту, горизонт и сроки удалось удержать.

Эксперт рассказал, что тем не менее по-настоящему уникальные инженерные ходы применялись при возведении монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей. Грунт не стали ни оттаивать, ни искусственно замораживать. Вместо этого в мерзлую землю забурили сотни свай диаметром 800 миллиметров и буквально подвесили на них силовой пол и железнодорожный путь для транспортировки ракеты. То есть все, по чему ходят люди и едет техника, держится на сваях, защемленных мерзлотой.

По его мнению, стартовый стол бетонировали сменами без перерыва даже при минус 50. Армирование превысило 500 килограммов на кубометр — это уровень конструкций атомного реактора. При этом в чистых зонах поддерживалась стерильность выше, чем в больничной операционной: класс восьмой против операционного класса девять. А заправочно-нейтрализационную станцию, которую обычно строят четыре года, спецстроевцы возвели за один год.

Бывший строитель подчеркнул, что самое впечатляющее скрыто от глаз. Под космодромом уходят на десятки метров вниз десятки километров коммуникационных тоннелей — с вентиляцией, кондиционированием, связью, дренажем и пожаротушением. Там же находится сверхзащищенный командный пункт управления пусками. По сути, под Восточным построили целый подземный город со своими магистралями, узлами и ярусами. Все, что видят зрители на поверхности, — лишь верхушка этого инженерного айсберга.

Сегодня Спецстроя России как структуры уже нет — его расформировали. Но осталась школа. Тысячи инженеров, прорабов, проектировщиков и монтажников, которые прошли через тайгу и мерзлоту. Многие из них потом ушли на СВО, и многие не вернулись. Пока живы эти люди и их опыт, говорит Мордовец, у страны есть кому строить не только космодромы, но и города, и любые объекты, от которых зависит ее будущее.

