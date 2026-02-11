«Тихий убийца» не спит. Кардиолог назвала шесть ключевых правил для пациентов с гипертонией
Кардиолог рассказала, что делать пациенту с гипертонией для эффективного лечения
Фото: [istockphoto.com/Zinkevych]
Идеальный пациент с гипертонией — это партнер врача в борьбе с болезнью. Заведующая лабораторией популяционной генетики НИИ метаболического синдрома НМИЦ им. Алмазова, практикующий кардиолог Оксана Ротарь в интервью «Газете.Ru» перечислила шесть ключевых факторов, которые отличают такого человека.
1. Внимание к сигналам организма. Он замечает первые тревожные признаки — головные боли, утомляемость — и измеряет давление. Многие же игнорируют симптомы до «сосудистой катастрофы».
«Люди могут не чувствовать повышение АД, поэтому гипертонию называют «тихим убийцей»», — поясняет эксперт.
2. Отказ от самолечения. Вместо бесконтрольного приема «экстренных» таблеток он сразу обращается к специалисту.
3. Прохождение полного обследования. Пациент выполняет все назначенные исследования, так как гипертония часто связана с состоянием почек, щитовидной железы, обмена веществ.
4. Следование назначениям. Он не только принимает рекомендованные препараты, но и корректирует образ жизни: питание, физическую активность.
5. Ведение дневника давления. Регулярные домашние измерения и записи помогают врачу точно оценить эффективность терапии и скорректировать ее.
6. Систематический контроль. Пациент всегда приходит на повторные приемы для оценки результатов и безопасности лечения.
Ранее кардиолог Виктория Лебедь сообщила о том, что головокружение и слабость могут говорить о проблемах с сердцем.