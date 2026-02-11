«Тихий убийца» не спит. Кардиолог назвала шесть ключевых правил для пациентов с гипертонией

Идеальный пациент с гипертонией — это партнер врача в борьбе с болезнью. Заведующая лабораторией популяционной генетики НИИ метаболического синдрома НМИЦ им. Алмазова, практикующий кардиолог Оксана Ротарь в интервью «Газете.Ru» перечислила шесть ключевых факторов, которые отличают такого человека.

1. Внимание к сигналам организма. Он замечает первые тревожные признаки — головные боли, утомляемость — и измеряет давление. Многие же игнорируют симптомы до «сосудистой катастрофы».

«Люди могут не чувствовать повышение АД, поэтому гипертонию называют «тихим убийцей»», — поясняет эксперт.

2. Отказ от самолечения. Вместо бесконтрольного приема «экстренных» таблеток он сразу обращается к специалисту.

3. Прохождение полного обследования. Пациент выполняет все назначенные исследования, так как гипертония часто связана с состоянием почек, щитовидной железы, обмена веществ.

4. Следование назначениям. Он не только принимает рекомендованные препараты, но и корректирует образ жизни: питание, физическую активность.

5. Ведение дневника давления. Регулярные домашние измерения и записи помогают врачу точно оценить эффективность терапии и скорректировать ее.

6. Систематический контроль. Пациент всегда приходит на повторные приемы для оценки результатов и безопасности лечения.

