«Тихий убийца в груди». Одышка при ходьбе может быть единственным признаком смертельной патологии

Появление одышки во время пеших прогулок нередко являются единственным ранним проявлением надвигающейся сердечной недостаточности, ишемической болезни или существенных аритмических сбоев. Об этом в беседе с aif.ru сообщила врач Анастасия Балабанова.

«Сначала пациенту тяжело преодолевать лестничные пролеты, позже нехватка воздуха возникает при спокойной ходьбе, а на запущенных этапах человек испытывает трудности даже в положении лежа», – пояснила специалист.

Балабанова обратила внимание на особую опасность сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса: в этом случае мышца сокращается без отклонений, однако ее расслабление для адекватного наполнения кровью становится неполноценным.

Ранее врач Солнцева сообщила о том, что антиоксиданты в луке снижают риск развития заболеваний сердца.