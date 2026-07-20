Мужчины в пастели: Рогов предсказал тренд лета-2027

Мужчинам, которые привыкли к черным костюмам и серым деловым рубашкам, стоит готовиться к революции: стилист Александр Рогов объявил, что летом 2027 года в моду войдут пастельные оттенки — нежные, воздушные, почти девчачьи, но на сильных плечах. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист ссылается на показы таких гигантов, как Jacquemus, Saint Laurent, Dries Van Noten, Hed Mayner и Pronounce. В их весенне-летних коллекциях 2027 года пастель перестала быть уделом женских гардеробов — она проникла в пиджаки, брюки, рубашки и даже аксессуары. Рогов называет это «интересной интерпретацией неожиданной тематики», намекая, что мужчина в нежно-розовом пиджаке может выглядеть не менее мужественно, чем в классическом черном, а даже наоборот — смелее и современнее.

Конечно, пастель требует чувства меры. Стилист советует не бросаться в крайности: один акцент — например, брюки цвета мяты или свитер лавандового оттенка — уже задаст тон, а остальное можно оставить в нейтральных тонах. Главное — не бояться экспериментировать.

Ранее Рогов назвал платье Ирины Шейк на Каннском фестивале «тряпочкой».