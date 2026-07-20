Американская журналистка Кэндис Оуэнс выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, российскому народу и врачам за спасение жизни ее телохранителя. Во время недавнего визита в Россию у мужчины случился тяжелый инсульт. Российские медики провели экстренную операцию на головном мозге и удалили тромб.

В письме, которое оказалось в распоряжении RT, Оуэнс сообщила, что операция не только спасла пациента от смертельной угрозы, но и значительно улучшила его общее состояние. Хронические проблемы, мучившие его годами, полностью исчезли. Слух и зрение восстановились настолько, что ему больше не требуются очки и слуховой аппарат. Журналистка назвала произошедшее триумфом медицины, который никто из присутствующих не забудет.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин бросился в горящую квартиру ради спасения детей.