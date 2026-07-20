Блиновская выйдет на свободу в 36-метровую квартиру родителей: «королева марафонов» сменила миллионы на скромные метры

Осужденная «королева марафонов» Елена Блиновская, отбывающая срок за уклонение от уплаты налогов, после освобождения будет вынуждена поселиться в скромной квартире родителей в Москве площадью всего 36,4 квадратных метра. Об этом сообщает Lenta.ru.

Именно по этому адресу Блиновская зарегистрирована, и после выхода на свободу она обязана проживать по месту прописки. Речь идет о небольшой квартире, которая явно не соответствует масштабам ее прежней жизни. Однако знакомый с делом источник уточнил, что у семьи Блиновской может сохраниться и другая недвижимость — например, два парковочных места в элитном ЖК.

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