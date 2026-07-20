Звезда сериала «Бывшие» Аксенова призналась, что в юности подверглась домогательствам

Актриса Любовь Аксёнова, известная по сериалам «Бывшие» и «Почка», дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором впервые поделилась травмирующим опытом из своей юности, пишет Super.ru.

Оказалось, что в 17 лет артистка столкнулась с домогательствами со стороны человека, которому доверяла, — друга ее родителей.

Все началось с обещания помочь с карьерой. Мужчина, которого актриса знала с детства, сказал, что может свести ее с известным режиссером. Любовь согласилась на встречу, и они поехали на «Мосфильм». Однако по дороге мужчина положил руку ей на ногу, и Аксенова растерялась, не зная, как реагировать.

«Я была в платье и колготках, сижу и не понимаю, что нужно делать. Наверное, происходит что‑то обычное? Наверное, этот друг родителей ничего плохого мне не хочет?», — рассказал актриса.

На «Мосфильме» они полтора часа прождали режиссера, но встреча так и не состоялась. Тогда мужчина предложил пройти в свой офис, но Любовь, заметив, что там никого нет, попросила отвезти ее домой. На обратном пути знакомый снова положил руку ей на колено и попросил не рассказывать об этом отцу.

Уже в лифте, вспоминает артистка, мужчина начал хватать ее и пытаться поцеловать. В тот момент Аксенова сделала вид, что потеряла сознание, — это был единственный способ, который она нашла, чтобы защитить себя.

Актриса призналась, что не постояла за себя из-за страха, что рассказ о случившемся приведет к ссоре родителей. Однако она все же поделилась с братом, а тот сообщил отцу. Узнав правду, родители навсегда прекратили общение с этим человеком.

Имя обидчика актриса сейчас не помнит, но отметила, что за всю дальнейшую карьеру больше не сталкивалась с сексуальными домогательствами.

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