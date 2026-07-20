Младенцы чувствуют ритм раньше, чем начинают ходить: на что способен мозг уже в три месяца

Младенцы могут чувствовать музыкальный ритм задолго до того, как начинают ходить и говорить, пишет Daily Mail. Новое исследование показало: мозг детей уже в три месяца способен распознавать ритмические паттерны, но тело начинает согласованно двигаться под музыку только ближе к первому дню рождения.

Ученые наблюдали за 48 здоровыми младенцами в возрасте трех, шести и двенадцати месяцев. Детям включали разные музыкальные ритмы, а активность мозга записывали с помощью шапочки с электродами. Одновременно камеры фиксировали, как малыши двигаются: качаются, хлопают, дергают ногами или пытаются попадать в такт.

Анализ показал, что уже в три месяца мозг младенцев замечает ритмические структуры в музыке. Но более похожие на танец движения — покачивание вперед-назад, из стороны в сторону, хлопки и движения руками — заметнее проявлялись примерно к 12 месяцам.

Ведущий автор исследования доктор Тринь Нгуен из Итальянского института технологий считает, что в первый год жизни связь между слухом и движением постепенно укрепляется. Мозг уже воспринимает бит, но телу нужно время, чтобы научиться отвечать на него координированно.

Ранее ученые также выясняли, что новорожденные могут реагировать на неожиданные изменения музыкального ритма уже через несколько дней после рождения.