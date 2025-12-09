«Тихий убийца во сне». Кардиолог связал обычный храп с риском инфаркта и аритмии

По мнению испанского кардиолога Хосе Абельяна, ночной храп — это не просто безобидная особенность сна, а потенциальный сигнал серьёзных проблем со здоровьем.

В интервью изданию Deia специалист заявил, что регулярный храп может значительно повышать вероятность сердечного приступа.

Эксперт пояснил, что эта распространённая привычка часто сопровождается остановками дыхания во сне (апноэ), что создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Помимо риска инфаркта, среди возможных последствий врач назвал развитие аритмии, стойкой гипертонии, а также дневную усталость, перепады настроения и снижение концентрации внимания.

Основными провокаторами храпа, по словам Абельяна, чаще всего выступают лишний вес, курение, употребление алкоголя и некоторых седативных препаратов.

Для решения проблемы кардиолог рекомендует комплексный подход. Ключевой мерой он назвал физическую активность, помогающую нормализовать массу тела. Немаловажную роль играет и питание: средиземноморская диета с обилием овощей, рыбы и оливкового масла может способствовать улучшению качества сна.

Также врач советует включить в ежедневную практику специальную гимнастику, укрепляющую мышцы языка и мягкого нёба. Эти простые упражнения помогают поддерживать тонус дыхательных путей и могут снизить интенсивность храпа.

