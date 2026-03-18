Тянет на мел? Эксперт назвал причины странных вкусовых желаний

Вы когда-нибудь задумывались, почему иногда до дрожи хочется соленого огурчика, а иногда — шоколадку или даже мел? Оказывается, наши вкусовые пристрастия — это не просто капризы, а сигналы организма, которые стоит научиться расшифровывать. Ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik раскрыл , что стоит за привычными желаниями и когда пора бить тревогу.

По его словам, если рука сама тянется к солонке, не спешите винить только кулинарные привычки. По словам эксперта, это верный признак того, что вкусовые рецепторы попросту «замылились». Мы так долго пичкали себя солью, что перестали чувствовать естественный вкус продуктов. Выход есть, но он требует терпения: дозировку соли нужно снижать постепенно, чтобы вернуть рецепторам былую чувствительность и снова научиться получать удовольствие от пресной, по нынешним меркам, еды.

Эксперт добавил, что сладкоежки могут удивиться, но их проблема часто кроется вовсе не в любви к сахару, а в банальной нехватке белка. Мозг, недополучая строительный материал из курицы или творога, требует быстрой энергии из конфет и булок. Малоземов советует простой эксперимент: добавьте в рацион побольше белка на завтрак и обед, и вы заметите, как навязчивое желание съесть пирожное отступит. А вот любители остренького — особая категория. Здесь, как ни странно, замешана генетика и тяга к адреналину. Оказывается, экстремалы и те, кто выбирает перец чили, ищут одни и те же острые ощущения, просто разными способами. Мозг использует жгучую еду как легальный способ получить порцию удовольствия, сродни занятиям спортом.

По его мнению, тем не менее есть и совсем тревожные звоночки. Если привычный рацион вдруг сменяется желанием жевать мел, известь или землю из цветочных горшков — это уже не прихоть, а крик о помощи. Малоземов предупреждает: такое поведение почти всегда сигнализирует о железодефицитной анемии. И здесь советы из интернета не помогут — только визит к врачу и серьезное обследование вернут здоровье и нормальные отношения с едой.

