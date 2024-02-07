Токсиколог Кутушов рассказал об опасности горячего чая

Чай благоприятно воздействует на нервную систему, пищеварение, укрепляет стенки сосудов. Данный напиток любим многими, тем не менее не все знают, что он может и оказывать негативное влияние на здоровье. По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, очень горячий чай раздражает горло, пищевод и слизистую оболочку желудка, поэтому регулярное употребление крутого кипятка моет привести к раку желудка. Об этом сообщает Pravda.Ru.