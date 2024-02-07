Токсиколог Кутушов рассказал об опасности горячего чая
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Чай благоприятно воздействует на нервную систему, пищеварение, укрепляет стенки сосудов. Данный напиток любим многими, тем не менее не все знают, что он может и оказывать негативное влияние на здоровье. По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, очень горячий чай раздражает горло, пищевод и слизистую оболочку желудка, поэтому регулярное употребление крутого кипятка моет привести к раку желудка. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что нельзя употреблять черный чай тем, кто страдает повышенной возбудимостью и бессонницей, повышенным давлением, язвой желудка, подагрой.
По мнению медика, зеленый чай противопоказан гипотоникам, страдающим анемией и заболеваниями почек.