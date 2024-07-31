Транспортный инкубатор и инфузионные насосы поставили в МОЦОМД

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступило новое оборудование для помощи новорожденным — транспортный инкубатор и инфузионные насосы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что транспортный инкубатор с портативным аппаратом ИВЛ для перевозки недоношенных детей поступил на вооружение в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (I этап) Люберецкого родильного дома. Инкубатор обеспечивает надежную защиту малыша от воздействия внешней среды.

А в другое отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступили 3 инфузионных насоса — аппараты для управляемого внутривенного введения растворов препаратов в точных дозировках (инфузионной терапии).

Завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Детской больницы, врач-анестезиолог-реаниматолог Мария Попова рассказала, что насосы применяют в тех случаях, когда схема вливания лекарства сложна и продолжительна, требует строгого соблюдения периодичности поступления в организм юных пациентов. При различных нарушениях у новорожденных инфузионные насосы позволяют подавать лекарства в минимальных дозировках, чтобы не вызвать побочных реакций.