Травматолог Абакаров перечислил наиболее распространенные травмы жителей РФ в зимний сезон
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У большинства жителей нашей страны зима ассоциируется с традиционными забавами: игрой в снежки, лепкой снеговиков, катанием на санях и лыжах. Тем не менее этот сезон несет множество рисков для здоровья, связанных с повышенной травмоопасностью улиц. По словам врача-травматолога Ибрагима Абакарова, очередь в травмпункты в зимний период всегда заметно увеличивается, что связано и с несоблюдением правил безопасности при активных видах отдыха, и с неправильно подобранной обувью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что кроме скользких дорог также причинами травм становятся активные виды отдыха при несоблюдении правил безопасности.
По мнению медика, также дополнительными факторами травмоопасности являются избыточный вес, снижение зрения, злоупотребление алкогольными напитками.
Он подчеркнул, что во избежание травм следует быть особенно осторожными при ходьбе, выбирать удобную обувь с рифленой, прорезиненной подошвой.