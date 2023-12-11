Травматолог Абакаров перечислил наиболее распространенные травмы жителей РФ в зимний сезон

У большинства жителей нашей страны зима ассоциируется с традиционными забавами: игрой в снежки, лепкой снеговиков, катанием на санях и лыжах. Тем не менее этот сезон несет множество рисков для здоровья, связанных с повышенной травмоопасностью улиц. По словам врача-травматолога Ибрагима Абакарова, очередь в травмпункты в зимний период всегда заметно увеличивается, что связано и с несоблюдением правил безопасности при активных видах отдыха, и с неправильно подобранной обувью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.