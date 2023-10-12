Травматолог Гончаров назвал случай, когда не обойтись без замены сустава

Такое заболевание, как артрит, нередко поражает именно суставы коленей, а результатом лечения может стать эндопротезирование. Врач-травматолог Евгений Гончаров рассказал, когда без замены сустава уже не обойтись и нужно ли оперативное вмешательство. Об этом сообщает Life.ru .

По его мнению, чаще всего операции направлены на улучшение качества жизни.

Медик добавил, что решение об оперативном вмешательстве для замены сустава должен принимать врач, однако при переломе шейки бедра без такой операции не обойтись.

По его словам, главным показанием к замене сустава является невозможность человеком продолжить устраиваемое его качество жизни.