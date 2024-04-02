Травматолог Королев перечислил отличия артрита от артроза

По словам врача-травматолога Сергея Королева, избыточная масса тела, вредные привычки и вирусы часто становятся причиной развития заболеваний суставов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что наиболее распространенными заболеваниями суставов являются артрит, бурсит, подагра, остеоартроз, дисплазия тазобедренного сустава.

По мнению медика, симптомом артрита является воспалительного процесса, поражающего хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. Он может развиться из-за мочеполовой инфекции, избыточной массы тела, травм костей, несбалансированного питания. На начальном этапе артрита наблюдаются болевые ощущения в пораженных областях, после чего отеки и гиперемия.

Он отметил, что при артрозе формируются некоторые изменения в хрящевой ткани суставного образования. При отсутствии своевременного лечения может развиться процесс разрушения хряща, что приведет к обездвиживанию тела или к ограничению движений. Причинами его развития, как правило, являются инфекционные болезни и травматизация суставов.