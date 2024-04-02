Травматолог Королев перечислил отличия артрита от артроза
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По словам врача-травматолога Сергея Королева, избыточная масса тела, вредные привычки и вирусы часто становятся причиной развития заболеваний суставов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что наиболее распространенными заболеваниями суставов являются артрит, бурсит, подагра, остеоартроз, дисплазия тазобедренного сустава.
По мнению медика, симптомом артрита является воспалительного процесса, поражающего хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. Он может развиться из-за мочеполовой инфекции, избыточной массы тела, травм костей, несбалансированного питания. На начальном этапе артрита наблюдаются болевые ощущения в пораженных областях, после чего отеки и гиперемия.
Он отметил, что при артрозе формируются некоторые изменения в хрящевой ткани суставного образования. При отсутствии своевременного лечения может развиться процесс разрушения хряща, что приведет к обездвиживанию тела или к ограничению движений. Причинами его развития, как правило, являются инфекционные болезни и травматизация суставов.