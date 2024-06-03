Травматолог Семиченков перечислил последствия большого веса на тренажерах

По словам врача-травматолога Павла Семиченкова, физкультура предназначена для укрепления здоровья, но в этом контексте важно обратить внимание на здоровье суставов. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что при занятиях в спортзале с отягощениями очень важно соблюдать правильную технику поднятия тяжести, а также работы на тренажерах. Необходимо выбирать малые веса, при этом делать большее число повторений. В противном случае это может привести к нарушению целостности сустава, микронадрывам связок. В связи с чем рабочий вес нужно наращивать постепенно и медленно.

По мнению медика, в случае наличия тенденции к уплощению свода стопы или каких-то элементов вальгусной деформации для занятий спортом следует правильно подобрать обувь. При занятиях простым оздоровительным бегом чрезвычайно важно вместе с тренером выставить технику с правильным перекатом стопы и положением траектории бедра.