Травматолог Строганов перечислил основные способы заработать плоскостопие

По словам врача-травматолога Василия Строганова, ношение обуви на весьма высоком каблуке или, напротив, на плоской подошве приводит к возникновению плоскостопия. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что нередко плоскостопие легко поддается лечению, исключение составляют лишь наследственность и травмы.

По мнению медика, также препятствием к лечению может быть мышечная атрофия.

Строганов пояснил, что большой риск заработать плоскостопие у детей, занимающихся хоккеем или фигурным катанием.

Он подчеркнул, что при этом ортопедические стельки не способствуют полному избавлению от плоскостопия, однако препятствуют развитию осложнений.