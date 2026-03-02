Трехсантиметровая курица и проволока в мочевом: антирекорды ивановской медицины

Врачи 7-й городской клинической больницы Иванова решили приоткрыть завесу тайны над тем, с чем им приходится сталкиваться в повседневной практике. И признались: чаще всего они борются с последствиями обычного человеческого переедания. Пик обращений приходится на выходные и праздники, когда вечно занятые и перекусывающие на ходу граждане наконец-то дают себе волю. Заканчиваются такие застолья, как правило, дискинезией кишечника или желчевыводящих путей. Кому-то помогает простая клизма, а кто-то задерживается в стационаре надолго.

Однако бывают случаи и похлеще. Иногда «скорую» вызывают еще до того, как еда успевает попасть в желудок. Недавний случай с ивановцем, который ел борщ, попытался проглотить крупный кусок курицы, и тот застрял, стал настоящим испытанием для врачей. Пациент поступил с обильным слюноотделением и болями за грудиной. Просвет пищевода оказался полностью перекрыт.

Врач-эндоскопист Анастасия Бабочкина рассказала, что с помощью эндоскопического манипулятора ей пришлось фрагментировать злополучный кусок и извлекать мясо по частям. Вся процедура заняла полтора часа. По самым скромным подсчетам, размер куриного филе был не менее трех сантиметров.

Но абсолютный антирекорд принадлежит урологическому отделению. У одного из пациентов в мочевом пузыре обнаружили самую настоящую проволоку. Как и каким образом она туда попала — история умалчивает. Чтобы извлечь инородный предмет, мужчине потребовалась операция, а восстановление заняло более трех недель.

Медики обращаются к жителям с призывом: «Что бы ни было причиной такого преступного отношения к своему здоровью, все мы взрослые люди и должны отдавать отчет в своих действиях. Врачи помогут, но они не всесильны. Обидно, когда становится ясно: этих опасных для здоровья ситуаций можно было избежать. Помните: жизнь одна!».