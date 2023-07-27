Тренер по омоложению Трескова перечислила причины быстрого старения

Современная индустрия красоты предлагает огромное количество методов выглядеть привлекательнее и моложе. Тем не менее дорогостоящие препараты и салонные процедуры не смогут сделать моложе, если не изменить образ жизни. Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова назвала дурные привычки, которые способствуют быстрому старению. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.