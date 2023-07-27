Тренер по омоложению Трескова перечислила причины быстрого старения
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Современная индустрия красоты предлагает огромное количество методов выглядеть привлекательнее и моложе. Тем не менее дорогостоящие препараты и салонные процедуры не смогут сделать моложе, если не изменить образ жизни. Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова назвала дурные привычки, которые способствуют быстрому старению. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, первым важным фактором является неправильное питание с преобладанием в рационе жирной и переработанной пищи.
Специалист добавила, что немаловажную роль в быстром процессе старения играют отсутствие физической активности, хронический стресс и недосып.
По мнению Тресковой, ускоряют старение курение и употребление алкогольных напитков.