Тренер Прокудина объяснила, как укрепить спину даже обычной ходьбой

Фитнес-тренер Елизавета Прокудина в беседе с «Доктором Питером» объяснила , как сохранить здоровье спины в условиях сидячего образа жизни, который все чаще приводит к болям даже у молодых людей. По ее словам, секрет не в отдельных упражнениях, а в правильно выстроенной нагрузке.

Специалист пояснила, что мышцам спины полезны практически любые движения, в которых они выполняют свою функцию: стабилизируют корпус и удерживают позвоночник. Это могут быть тяги гантелей в наклоне, тяга к поясу, подтягивания, упражнения с собственным весом, работа с резиновыми эспандерами и даже обычная ходьба. Главный принцип — постепенная прогрессия, при которой мышцы, связки и суставы успевают адаптироваться. Нагрузку можно наращивать за счет увеличения амплитуды, рабочего веса, времени под нагрузкой, количества повторений или общего объема тренировки.

Прокудина подчеркнула, что гораздо эффективнее начинать с комфортного уровня и плавно повышать сложность, избегая резкой боли. Прогресс должен быть контролируемым и постепенным.