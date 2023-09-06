Треть мужчин в мире инфицированы ВПЧ

Группа ученых, состоящая из испанских, бельгийских и американских специалистов, выяснила, что более 30% мужчин на планете являются носителями одного и более типа ВПЧ. Результаты данного исследования опубликованы в журнале The Lancet Global Health .

Всего было рассмотрено 65 исследований, проведенных с 1995 по 2022 годы. Всего в них поучаствовало 45 тысяч мужчин от 15 лет. Доля распространенности заболевания в мире составила 31%. Среди них, 21% переносят вирус высокого онкогенного риска. Двумя самыми распространенными типами являются ВПЧ-16 и ВПЧ-6. От них страдают 5% и 4% мужчин соответственно. Максимальная распространенность пришлась на возраст от 25 до 29 лет.

Большинство инфекций протекают без симптомов, но могут перерасти в рак шейки матки, рта или гениталий. Группа ВПЧ состоит из почти 200 штаммов, разделенных на 3 типа с разной степенью онкогенного риска.