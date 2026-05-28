Три месяца ожидания: омский суд обязал минздрав компенсировать семье затраты на лекарства

Прокуратура Октябрьского округа Омска провела проверку после того, как местная жительница пожаловалась на несвоевременное обеспечение ее ребенка-инвалида льготными лекарственными препаратами, передает Om1.ru .

В ходе разбирательства выяснилось, что несовершеннолетний мальчик страдает редким (орфанным) заболеванием. Для поддержания его жизни требуются дорогостоящие лекарства. В 2025 году сроки получения препаратов по льготным рецептам превышали три месяца, из-за чего родителям приходилось приобретать их за свой счет.

Проверка также установила, что региональный Минздрав не обеспечивал надлежащего планирования и своевременного выделения бюджетных средств на закупку необходимых медикаментов. Это привело к перерывам в лечении юного пациента.

Чтобы восстановить права ребенка, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с министерства материального и морального ущерба, причиненного семье. Судья рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав чиновников компенсировать понесенные расходы.