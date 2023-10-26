Три простых правила: невролог из Подмосковья назвал методы профилактики инсульта

Заведующий неврологическим отделением третьего филиала Балашихинской больницы Дмитрий Иванников назвал три важных правила, которые позволят сохранить здоровье мозга и избежать инсульта. Слова специалиста приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В первую очередь, подчеркнул врач, необходимо вести дневник артериального давления и пульса. Показатели нужно вносить ежедневно два раза: утром и вечером. Также следует обращать внимание на необычные жалобы на состояние здоровья.

Второе правило — регулярно проходить скрининг-тест на уровень содержания глюкозы в крови. Если показатель ниже шести, то сдавать повторный анализ можно только через шесть месяцев или год. Если показатель выше данной цифры, то нужно записаться к терапевту.

Третье правило — следует проверять уровень холестерина в крови. Поэтому важно не забывать вовремя проходить диспансеризацию. Она позволит предотвратить развитие опасных заболеваний.

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