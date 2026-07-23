Губернатор Воробьев рассказал о модернизации теплоснабжения в Лобне

Во всех округах Подмосковья продолжается реализация программы модернизации теплоснабжения, в Лобне в рамках концессионного соглашения с «ТЭК-10» было запланировано до 2030 года капитально отремонтировать четыре котельные. Две из них (в микрорайонах Луговая и Катюшки) запустили в 2024 году, теперь специалисты ведут полное техническое переоснащение районной тепловой станции (РТС) «Красная Поляна», где уже заменили все три котла. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на этот объект вместе с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денисом Кравченко и проверил ход работ.

«Спасибо нашим отечественным производителям — они делают надежные котлы, которые хорошо себя зарекомендовали. Но понятно, что кроме самого теплоисточника важно все, что касается распределительных сетей (пожалуй, сейчас это выходит на первый план) и, конечно, магистральных сетей. В каждом округе идет подготовка к зиме. Наша задача — в сентябре завершить львиную часть программы по тепло-, водо-, электроснабжению, ведь это все звенья одной цепи. Поэтому я очень надеюсь, что и специалисты, и строители со всем справятся. Сегодня у нас внедряется автоматизация: это все, что связано с оборудованием, датчиками, частотниками. Есть даже специальные системы, которые помогают анализировать массу данных. Хочу поблагодарить всех, кто обеспечивает надежное теплоснабжение», — подчеркнул губернатор.

РТС «Красная Поляна» ввели в работу в 1980 году, она обеспечивает теплом и горячей водой 75 многоквартирных домов (более 17 тыс. жителей) и 11 социальных объектов, включая школы, детские сады, поликлиники.

Заместитель главного инженера подрядной организации Александр Васильев сообщил, что специалисты увеличат мощность котельной с 60 до 69 мегаватт. Там обустроили три новых котла, смонтировали насосное оборудование и систему химической водоочистки. Теперь ведутся монтаж и обвязка трубопроводов. На объекте также предусмотрена умная диспетчеризация и автоматизация, общая готовность котельной достигла 75%. Пуско-наладочные работы намечены на 20 сентября.

Вместе с опытными инженерами на объекте трудятся и будущие специалисты. Например, ветеран специальной военной операции Алексей Климов, который проходит здесь практику. По его словам, он учится на мастера в «ТЭК-10».

Рабочие также выполняют капремонт РТС «Лобня», которая подает тепло в 365 МКД и порядка 50 соцобъектов. Работы планируют завершить в 2028 году. В общей сложности в Лобне действуют 16 котельных и 20 центральных тепловых пунктов, все они полностью диспетчеризированы.

В рамках комплексной модернизации системы теплоснабжения в Лобне обновляют также теплосети — работы выполнены уже на 90%. С 2023 года в округе обновлено более 9,7 км труб, заменено 177 единиц запорной арматуры, отремонтированы трубы на 6 котельных. Теперь ведется перекладка сетей на улицах Чехова, Чкалова, Маяковского и Букинском шоссе.

«Вместе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым мы посетили сегодня Лобню, где на базе одной из котельных реализуется проект государственно-частного партнерства в формате концессии. Инвестор активно развивает инфраструктуру и создает новые мощности, что позволяет значительно повысить надежность теплоснабжения. Отрадно, что при модернизации используется исключительно надежное оборудование отечественного производства — это лучшая гарантия того, что в домах жителей нашего города круглый год будут тепло и уют. Мы обсудили с энергетиками и дальнейшие шаги», — отметил Денис Кравченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.