Три смерти и десятки очагов: почему вирус, от которого нет лекарства, продолжает расползаться по региону

В Омской области зафиксирован очередной очаг бешенства. Как сообщил « СуперОмск », зараженное животное выявили в деревне Нижняя Бития Саргатского района. В эпизоотическом очаге и в радиусе 500 метров от него введены ограничительные мероприятия, карантин продлится до 1 сентября 2026 года.

На период действия карантина запрещено лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, а также перемещать. Посторонним посещать территорию тоже нельзя. С начала года вирус бешенства в регионе обнаруживали уже более чем в десяти районах — среди них Называевский, Большеуковский, Нововаршавский, Марьяновский, Одесский, Горьковский, Азовский, Любинский, Полтавский, Русско-Полянский и другие. Кроме того, в 2026 году зарегистрировано три случая гибели людей от бешенства. Врачи напоминают: болезнь смертельно опасна и при появлении клинических симптомов неизлечима.