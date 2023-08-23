«Три удовольствия в день»: как бороться с психическими проблемами в период осеннего обострения

Осенью наблюдается традиционная активизация психических проблем у некоторых личностей. И даже здоровые люди отмечают снижение эмоционального фона.

С наступлением первых холодов после жаркого лета многие сталкиваются с раздражительностью, вспыльчивостью, тревожностью, апатией и желанием изолироваться от окружающих. Как бороться с подобными сложностями, рассказала психолог Ольга Маркова.

«Постарайтесь ввести в свою жизнь планирование. Оно не только упорядочивает день, но и разгружает нашу нервную систему. Для нашего мозга предсказуемость имеет значение. Это поможет снизить тревожность. Старайтесь создавать для себя три маленьких удовольствия в день. Это может быть чашка кофе в кофейне, прогулка, просмотр фильма», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нередки и депрессии в осенний сезон. Тем, кто сталкивается с подобными проблемами, в дополнение стоит озаботиться полноценным отдыхом, разгрузочными днями для психики. Чтобы побороть трудности, достаточно создать вокруг себя приятный фон.

«Чаще встречайтесь со своими друзьями и близкими. Именно живой контакт позволяет обмениваться друг с другом энергией. Используйте эфирные масла, они помогают выровнять эмоциональный фон, справиться с тревожностью и апатией, поднять энергию и настроение», — посоветовала психолог.

Также не будет лишним занять себя каким-нибудь хобби, поддерживать физическую активность и контакты с близкими. Все это поможет избежать большинства психических проблем, связанных со сменой времени года.

Что касается сезонных аффективных расстройств, таких, как шизофрения, психозы, маниакальный синдром и другие, справиться с ними без участия врачей не получится. Тем, кто уже страдает подобными заболеваниями, следует загодя обратиться к медикам, чтобы получить квалифицированную помощь.

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