Трихолог Галлямова пояснила причины появления ранней седины

Седые волосы у человека могут появиться к 35–40 годам, но имеет место быть и ранняя седина, когда пигментация волоса нарушается и в молодом возрасте. Врач-трихолог Юлия Галлямова пояснила, почему это происходит и можно ли это предотвратить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, на сегодняшний день процесс образования седины изучен не до конца, поэтому достоверно неизвестно, почему клетки волос по невыясненным причинам перестают продуцировать пигмент.

Медик добавила, что лечение седины также является мифом, так как волосы у человека растут и выпадают асинхронно. При этом человек может постараться предотвратить развитие седины в молодом возрасте за счет здорового образа жизни и правильного, сбалансированного питания.

По ее мнению, однако седые волосы лучше не выдирать, поскольку таким образом нарушается физиологический процесс роста волос и ритм их смены, поэтому лучше седой волос обрезать у корня.