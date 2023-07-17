Трихолог Курская объяснила связь между алкоголем и облысением

В отдельных случаях сотрудники салонов красоты предлагают клиенту бокал вина для расслабления. Врач-трихолог Анастасия Курская объяснила, какое влияние оказывает алкоголь на здоровье волос. Об этом сообщает Life.ru .

По ее мнению, продукты распада алкоголя попадают и в корень волоса, что впоследствии оказывает влияние на выпадение и истончение волос.

Она также отметила, что обезвоживание, являющееся последствием употребления алкогольных напитков, влияет на истощение и хрупкость волос. Кроме того, это является еще и причиной появления перхоти и зуда головы.

По словам специалиста, ухудшение качества сна, связанное с распитием спиртного, влияет на уровень стресса, что увеличивает риск развития облысения.