Трихолог Нагайцева перечислила последствия частого использования шампуней от перхоти
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По словам врача-трихолога Юлии Нагайцевой, регулярное применение шампуней от перхоти может только усугубить проблемы, так как происходит нарушение баланса кожи. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что такие средства при отсутствии перхоти можно применять не больше раза в неделю в качестве профилактики.
По мнению специалиста, такие виды шампуней можно использовать лишь в период обострения, то есть при наличии зуда и покраснения на коже головы.
Она уточнила, что шампуни от перхоти используются не более двух недель, в крайнем случае — месяца.