Трихолог Нагайцева перечислила последствия частого использования шампуней от перхоти

По словам врача-трихолога Юлии Нагайцевой, регулярное применение шампуней от перхоти может только усугубить проблемы, так как происходит нарушение баланса кожи. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что такие средства при отсутствии перхоти можно применять не больше раза в неделю в качестве профилактики.

По мнению специалиста, такие виды шампуней можно использовать лишь в период обострения, то есть при наличии зуда и покраснения на коже головы.

Она уточнила, что шампуни от перхоти используются не более двух недель, в крайнем случае — месяца.